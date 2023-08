Szaleństwo w Anglii. Ogłoszono najdroższy transfer w historii Premier League

O transferze Moisesa Caicedo mówiło się od wielu tygodni . Wydawało się, że 21-latek przejdzie do Liverpoolu , który z Brighton był już w zasadzie dogadany. Okazało się jednak, że piłkarz już w maju... dał słowo wysłannikom Chelsea .

W poniedziałek Ekwadorczyk przeszedł pomyślnie testy medyczne i podpisał umowę do 2031 roku . Kontrakt zawiera opcję prolongaty o kolejny sezon.

Caicedo kosztował 115 mln funtów, co stanowi równowartość 133,5 mln euro. To najdroższy transfer w historii Premier League. Poprzedni rekord również należał do Chelsea, która ostatniej zimy zapłaciła za Argentyńczyka Enzo Fernandeza 121 mln euro.