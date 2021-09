Manchester United cierpi na klęskę urodzaju w przypadku obsady bramki - do dyspozycji "Czerwonych Diabłów" są bowiem dwaj bardzo mocni kandydaci na "jedynkę" - David De Gea oraz Dean Henderson. Do tego - w razie plagi kontuzji - ich miejsce mogą zająć doświadczeni Tom Heaton lub Lee Grant (choć ten ostatni przymierzany jest już bardziej do roli bramkarskiego trenera).

Na Old Trafford wszyscy wiedzą, że sytuacja, w której De Gea i Henderson pełnią w zespole rolę dwóch równorzędnych golkiperów nie może trwać wiecznie - obaj mają bowiem wysokie możliwości i ambicje, które sprawiają, że nie będą chcieli grzać ławki rezerwowych. Któryś z nich będzie więc musiał niebawem odejść, a sytuacja zmienia się niczym w kalejdoskopie.



Reklama

Henderson czy De Gea? Sytuacja wciąż jest niejasna

Pod koniec ubiegłego sezonu wydawało się, że w zdecydowanie lepszej sytuacji jest Henderson, na którego Ole Gunnar Solskjaer stawiał zdecydowanie częściej. Później jednak 24-letnik Anglik zachorował na COVID-19, a jego przedłużająca się nieobecność dała szansę De Gei na ponowne "okrzepnięcie" w wyjściowej jedenastce. Teraz to Hiszpan wydaje się pewniejszy swojej przyszłości.



Jak informuje 90min.com, Solskjaer miał na razie zakomunikować Hendersonowi, że ten powinien do stycznia dalej próbować walczyć o pierwszy skład - tę samą taktykę Norweg zresztą zastosował w przypadku Jessego Lignarda, który niedawno powrócił z wypożyczenia do West Ham United. Gdy na początku przyszłego roku otworzy się kolejne okienko transferowe w United nastąpi analiza sytuacji i wtedy zostanie podjęta ostateczna decyzja na temat tego, czy Henderson powinien zmienić otoczenie.



Agent bramkarza woli jednak prewencyjnie już teraz rozpocząć poszukiwania nowej drużyny dla swojego podopiecznego. W mediach pojawiają się jednak sprzeczne informacje na temat tego, jaki charakter miałyby mieć przenosiny Deana Hendersona - czy miałby to być transfer definitywny, czy, jak sugeruje "The Sun", gracz zostałby jedynie wypożyczony.



Dean Henderson wzbudzał zainteresowanie licznych klubów

W przeszłości Anglik łączony był m.in. z Aston Villą (nim ta zakontraktowała Emiliano Martineza), Celtikiem Glasgow, Borussią Dortmund oraz londyńskim Tottenhamem.



Dean Henderson - nim został na dobre włączony do składu Manchesteru United - przebywał na kolejnych wypożyczeniach. Ostatnio, w latach 2018-2020, bronił barw Sheffield United - podczas występów dla "The Blades" otrzymywał bardzo pozytywne oceny.

Zdjęcie Dean Henderson nie jest pewny swojej przyszłości w Manchesterze United / OLI SCARFF/AFP/East News / East News

PaCze