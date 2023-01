Syn Beckhama z pierwszym transferem. Od razu do klubu Premier League!

Romeo Beckham, syn Davida Beckhama, został wypożyczony do końca sezonu do Brentford z Interu Miami. 20-latek do tej pory występował w drugiej drużynie klubu zarządzanego przez swojego ojca, gdzie zdołał uzbierać bardzo obiecujące statystyki.