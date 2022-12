Przed meczem wydawało się, że Mateusz Klich może zagrać nawet od początku. Polak jest na wylocie z klubu i łączy się go z przenosinami do występującego w amerykańskiej MLS, DC United . Niektórzy eksperci widzieli go nawet w pierwszym składzie.

Jednak nie widział go tam Jesse Marsch i Klich pozostał na ławce. Wszedł dopiero w 65. minucie, kiedy jego zespół przegrywał już 0-3. 5 minut później dostał żółtą kartkę i było to jedyne zagranie, którym zapisał się w pamięci kibiców, w tym meczu.

City było nieskuteczne, ale do przerwy i tak prowadziło

Po przerwie gole się posypały. Manchester City nie pozostawił wątpliwości, kto był lepszy

Przed polem karnym piłkę między sobą próbowali wymieniać środkowi obrońcy Leeds - Liam Cooper i Robin Koch . W pewnym momencie ten pierwszy zagrał za lekko, co wykorzystał Grealish, który przejął futbolówkę i popędził w pole karne. Gdy znalazł się przed bramkarzem, wyłożył piłkę Haalandowi, który dopełnił formalności, trafiając do pustej bramki.

Honorowy gol to było jednak wszystko, na co stać było Leeds. "The Citizens" nie dali sobie nic zrobić i spokojnie utrzymali korzystny wynik do ostatniego gwizdka.