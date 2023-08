Świetne wieści dla Jakuba Kiwiora, klamka zapadła. Obrońca opuści Arsenal

Choć Jakub Kiwior nie miał zbyt łatwego wejścia do drużyny Arsenalu, to ostatnie miesiące były dla niego szczególnie udane. Młody defensor już od pierwszego dnia pobytu w Londynie musiał udowadniać, że jest gotowy, by rywalizować na poziomie Premier League, a na pierwsze poważne szanse musiał trochę poczekać.