Surowy wyrok na gwiazdorze. Bronił się, że wypił tylko dwa kieliszki wina

Całe zderzenie miało miejsce w nocy z 11 na 12 stycznia, a Joelinton został zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości. Co ciekawe, zatrzymanie miało miejsce w okolicy St James`Park, czyli stadionu na którym swoje mecze rozgrywa Newcastle United . T esty alkomatem wykazały, że stężenie alkoholu w powietrzu wydychanym przez piłkarza przekroczyło dopuszczalną normę(43 mikrogramy na 100 mililitrów oddechu przy dozwolonych 35).

Premier League. Joelinton skazany za jazdę pod wpływem alkoholu

Ostatecznie sąd w Newcastle w swoim wyroku postanowił zarządzić grzywnę w wysokości 29 tysięcy funtów, która została obliczona na podstawie tygodniówki Brazylijczyka wynoszącej 43 tysiące. Otrzymał on również rok zakazu prowadzenia pojazdów, ale ta kara może uleć skróceniu do 9 miesięcy, jeśli weźmie on udział w specjalnym kursie dotyczącym jazdy po alkoholu.