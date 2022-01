Sytuacja Suareza w "Los Colchoneros" zmieniła się diametralnie z sezonu na sezon - jeszcze nie tak dawno "El Pistolero" postrzegany był jako ogromne wzmocnienie, jako ktoś, kto walnie przyczynił się do zdobycia przez Atletico mistrzostwa Hiszpanii w sezonie 2020/2021. W bieżącej kampanii Urugwajczyk jest jednak cieniem samego siebie, a do tego nie pozostaje w przesadnie dobrych relacjach z trenerem madryckiego klubu, Diego Simeone.

Kontrakt Suareza wygasa w czerwcu przyszłego roku - dla Atletico zimowe okienko transferowe jest więc ostatnią okazją, by sprzedać swojego gracza i zarobić dzięki niemu nieco pieniędzy na koniec współpracy. Problem jednak w tym, że napastnik ma rozważać wyłącznie jeden kierunek - i jest to, co nieco zaskakujące, Aston Villa.



Premier League. Steven Gerrard i Luis Suarez chcą znowu pracować razem

Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza Gerarda Romero Luis Suarez chciałby dołączyć do "The Villains" przede wszystkim z powodu tego, kto prowadzi ekipę z Birmingham - menedżerem zespołu jest bowiem Steven Gerrard, a więc dawny kolega urugwajskiego snajpera z boiska.

Obaj panowie grali wspólnie dla "The Reds" w latach 2011-2014 - później "El Pistolero" przeniósł się do FC Barcelona. Zarówno Suarez, jak i Gerrard mile wspominają tę współpracę i zakładają, że może się również udać między nimi kooperacja na linii trener - zawodnik. Anglik miał nawet już kontaktować się z piłkarzem "Los Rojiblancos" i złożyć mu, na razie wciąż nieoficjalną, propozycję przenosin na Villa Park.



Suarez jest oczywiście w kręgu zainteresowań wielu innych klubów, a doniesienia na jego temat co rusz pojawiają się w prasie. Miał jednak odrzucić wszelkie inne opcje transferowe - zignorował zupełnie zapytania m.in. ze strony ekip z Brazylii (Palmeiras, Corinthians, Atletico Mineiro).

Premier League. Aston Villa już sięgnęła po jednego z dawnych graczy Liverpoolu

Transfer akurat tego gracza wydaje się o tyle prawdopodobny, że niedawno do "The Villains" dołączył inny dawny piłkarz LFC - Philippe Coutinho. Brazylijczyk został wypożyczony z FC Barcelona i już w swoim debiucie zanotował bramkę, dzięki której AV urwała punkt Manchesterowi United.



Zawodnikiem Aston Villi jest też m.in. reprezentant Polski - Matty Cash.

