Stracili 5 goli w 21 minut. Wyrok nie mógł być inny. Poleciała głowa w Anglii

W niedzielę Tottenham przegrał na wyjeździe z Newcastle United 1:6. Po zaledwie 21 minutach spotkania było już 0:5. Całkowity blamaż klubu z Londynu nie mógł przejść bez echa i bez poważnych konsekwencji. Prezes klubu Daniel Levy wydał specjalny komunikat do kibiców, w którym przekazał decyzję o zwolnieniu trenera Cristiana Stelliniego.

"Szanowni Państwo, niedzielny występ przeciwko Newcastle był całkowicie nie do przyjęcia. To było druzgocące. Jest wiele powodów, dla których tak się stało i chociaż ja, zarząd, trenerzy i zawodnicy musimy wziąć zbiorową odpowiedzialność, ostatecznie główna odpowiedzialność spoczywa na mnie. Cristian opuści swoją obecną rolę wraz ze sztabem szkoleniowym. Wkroczył w trudnym momencie naszego sezonu i chcę mu podziękować za profesjonalny sposób, w jaki on i jego sztab zachowywali się w tak trudnym czasie. Życzymy jemu i jego współpracownikom wszystkiego najlepszego" - napisał.