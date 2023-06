Starcie Dawida z Goliatem na początek oraz hit na inaugurację

Premier League. To będzie hit pierwszej kolejki

W niedzielę, 13 sierpnia, odbędą się dwa mecze. Najpierw Brentford podejmie Tottenham, a w hicie premierowej kolejki Chelsea zagra z Liverpoolem. Obie drużyny mają coś do udowodnienia. "The Blues" przecież w ogóle nie zakwalifikowali do europejskich pucharów, a "The Reds" nie wystąpią w Lidze Mistrzów.