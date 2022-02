Mecz Manchester United - Middlesbrough w 4. rundzie FA Cup rozpocznie się w piątek o godz. 21. Czerwone Diabły będą musiały radzić sobie w okrojonym składzie, co nie zmienia faktu, że zespół Ralfa Rangnicka jest zdecydowanym faworytem do awansu. Transmisja tv spotkania Manchester United - Middlesbrough w Eleven Sports 1.

Manchester United - Middlesbrough. Ostatnie wyniki i forma drużyn

Manchester United marzenia o tytule mistrza Anglii musi odłożyć na kolejny rok. Strata do liderującego Manchesteru City wynosi już 19. punktów. Czerwone Diabły walkę o trofeum w Pucharze Anglii traktują więc priorytetowo.

W spotkaniu z Middlesbrough nie zobaczymy Edinsona Cavaniego, Freda, Erica Bailly i Alexa Tellesa, którzy w ostatnich dniach przebywali na zgrupowaniach reprezentacji i rozgrywali mecze eliminacyjne do mistrzostw świata w Katarze. Ponadto do formy po kontuzjach wracają Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw oraz Paul Pogba.

Ralf Rangnick jest menadżerem Manchesteru United od dwóch miesięcy i zdążył już wpłynąć na grę Czerwonych Diabłów. Pod wodzą niemieckiego szkoleniowca zespół uszczelnił defensywę i stał się skuteczny pod bramką rywali. Efekt to cztery kolejne mecze bez porażki i awans w tabeli Premier League na 4. miejsce. Przed przerwą United wygrali hitowe starcie z West Hamem Łukasza Fabiańskiego 1-0 po golu Marcusa Rashforda w ostatniej akcji meczu.

- Na pewno nie tracimy już tylu bramek, co wcześniej, nie oddajemy przeciwnikom tylu okazji bramkowych. To efekt pracy całej drużyny, a nie tylko czwórki obrońców czy formy bramkarza. To praca zespołowa - mówi obrońca Manchesteru United, Harry Maguire.

Ostatnie wyniki Manchesteru United:

Manchester United - West Ham 1:0 (Premier League)

Brentford - Manchester United 1:3 (Premier League)

Aston Villa - Manchester United 2:2 (Premier League)

Middlesbrough po 28. kolejkach Championship zajmuje 7. miejsce z dorobkiem 45. punktów. Boro w trzeciej rundzie FA Cup pokonali 3:2 na wyjeździe Mansfield Town, występujące w League Two. Bramki dla gości zdobywali Uche Ikeazu, Caolan Boyd-Munce i

John Joe O'Toole (samobójcza).

Drużyny Manchesteru United i Middlesbrough ostatni raz spotkały się w marcu 2017 roku w 29. kolejce Premier League. Wówczas Czerwone Diabły zwyciężyły na Old Trafford 3:1. Miłe wspomnienia kibicom Boro przywołuje starcie z United - dwa lata wcześniej - w 1/8 finału EFL Cup. Ich piłkarze sensacyjnie wyrzucili za burtę Manchester, zwyciężając w rzutach karnych 3:1. W piątek marzą o powtórce.

Ostatnie wyniki Middlesbrough:

Middlesbrough - Coventry City 1:0 (Championship)

Blackburn Rovers - Middlesbrough 1:0 (Championship)

Middlesbrough - Reading 2:1 (Championship)

Manchester United - Middlesbrough. Kiedy i o której mecz FA Cup?

Mecz Manchester United - Middlesbrough rozpocznie się w piątek, 4 lutego o godz. 21 na stadionie Old Trafford.

Manchester United - Middlesbrough. Gdzie oglądać transmisję tv?

Transmisja meczu Manchester United - Middlesbrough w tv będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1.

Manchester United - Middlesbrough. Transmisja online live stream

Manchester United - Middlesbrough online live stream na elevensports.pl i Polsat Box Go.



O której początek meczu Manchester United - Middlesbrough? W piątek o godz. 21.

Transmisja tv Manchester United - Middlesbrough: Eleven Sports 1.

Online live stream Manchester United - Middlesbrough: elevensports.pl i Polsat Box Go.

Wynik "na żywo" Manchester United - Middlesbrough na stronie sport.interia.pl.

