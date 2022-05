Sprzedaż Chelsea to ma być kwestia 24 godzin

Brytyjski rząd otrzymał prawne gwarancje, że Rosjanin nie skorzysta sprzedaży "The Blues", co oznacza, że może zatwierdzić umowę o wartości 4,25 miliarda funtów. Wpływy ze sprzedaży klubu mają trafić na kontrolowane przez rząd konto bankowe. To był jeden głównych warunków.

Ponieważ Abramowicz posiada też portugalski paszport, umowa musi zostać usankcjonowana też przez rząd tego kraju, zgodnie z zasadami Unii Europejskiej. Wszystko jednak wskazuje na to, że papiery zostaną podpisane we wtorek.

Takie rozwiązanie zakończy 19-letnie rządy Abramowicza w Chelsea, zwieńczone 21 trofeami, w tym pięcioma mistrzostwami Anglii i dwoma wygranymi Ligami Mistrzów.

Ted Boehly oglądał mecz Chelsea - Watford

Boehly, współwłaściciel klubu bejsbolowego LA Dodgers, i inny członek jego konsorcjum Hansjörg Wyss byli na niedzielnym meczu z Watfordem na Stamford Bridge, wygranym przez gospodarzy 2-1 w ostatniej kolejce tego sezonu.

Wiadomość o zakończeniu procesu sprzedaży będzie dobrym impulsem dla drużyny Thomasa Tuchela, która nie mogła kupować i sprzedawać zawodników ani negocjować nowych kontraktów z piłkarzami z powodu ograniczeń nałożonych na Abramowicza za jego rzekome powiązania z Władimirem Putrinem prezydentem Rosji.

Abramowicz wystawił Chelsea na sprzedaż kilka dni po inwazji Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.