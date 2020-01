Manchester United ma być bardzo blisko pozyskania Bruno Fernandesa ze Sportingu Lizbona. Pomocnik może kosztować nawet 80 mln euro.

"Czerwone Diabły" zgodziły się zapłacić za 25-letniego zawodnika 55 mln euro, a 25 mln ma być dodane w bonusach. Według portugalskiego dziennika "Record" dodatkowe 10 mln euro wiąże się z liczbą występów, a kolejne 15 mln euro uzależnione jest od bardziej skomplikowanych celów.

We wtorkowe popołudnie po raz pierwszy, odkąd rozpoczęły się rozmowy, Manchester United i Sporting zgodziły się co do wartości piłkarza.

Problemem dla Anglików jest fakt, że Fernandesem interesuje się także Barcelona. Mistrzowie Hiszpanii oferują mu kontrakt do 2025 roku, z tym że pierwsze pół roku spędziłby na wypożyczeniu w Walencji. Propozycja "Dumy Katalonii" ma być również zgodna z oczekiwaniami portugalskiego klubu, więc teraz wszystko zależy od pomocnika.

Fernandes karierę zaczynał w klubie FC Infesta, potem była Boavista Porto. Następnie trafił do Włoch, gdzie był zawodnikiem Novara Calcio, Udinese Calcio i Sampdorii Genua. Od lipca 2017 roku gra w Sportingu. W ostatnich dwóch latach był wybierany najlepszym piłkarzem ligi portugalskiej.

W tym sezonie Fernandes w 28 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 15 goli i zaliczył 14 asyst. W poprzednich dwóch sezonach te liczby wyglądały następująco (16 i 20) oraz (32 i 18).