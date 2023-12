Spektakularny odwet "Czerwonych Diabłów". Drużyna Polaka odarta ze złudzeń

Hit 19. kolejki Premier League nie zawiódł. Były bramki, zwroty akcji i poziom gry, którego kibice mieli prawo oczekiwać w starciu dwóch uznanych firm. Żadna ze stron nie przystępowała do tego starcia w roli faworyta, co wróżyło emocje na długo przed pierwszym gwizdkiem.

Spotkanie z większym animuszem rozpoczęli piłkarze z Manchesteru. Po 10 minutach statystyka posiadania piłki wskazywała na ich przygniatającą przewagę: 78:22. Ale dla gospodarzy był to jedynie pusty przelot. Wkrótce zainkasowali dwa dotkliwe ciosy.

Po kolejnych pięciu minutach goście prowadzili już różnicą dwóch goli. Tym razem McGinn zagrywał z narożnika boiska, futbolówkę zgrał Clement Lenglet , a piętą z bliskiej odległości skierował ją do siatki Leander Dendoncker . 0-2.

"Czerwone Diabły" włączają tryb turbo. Strzelanina na Old Trafford

Taki rezultat utrzymał się do przerwy i niewiele wskazywało na to, by Aston Villa miała roztrwonić zaliczkę w drugiej połowie.