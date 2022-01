70-letni Włoch został zatrudniony 4 października ubiegłego roku, ale w 13 meczach w w lidze drużyna pod jego wodzą wywalczyła zaledwie siedem punktów.

W piątek "Szerszenie" przegrały z Norwich 0-3, spadając do strefy spadkowej, co przypieczętowało los ich szkoleniowca.



Odkąd rodzina Pozzo przejął Watford w 2012 roku, to zatrudniła już 14 trenerów, a teraz poszukuje 15.





Premier League. Claudio Ranieri był mistrzem z Leicester City

Największym sukcesem Ranieriego w Premier League jest zdobycie mistrzostwa Anglii w sezonie 2015/16 z Leicester City.