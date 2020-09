Jose Mourinho ściskał pięść w geście triumfu, Son Heung-Min masakrował rywala czterema golami, a Jan Bednarek i spółka w defensywie przypominali sito. Nic dziwnego, że Tottenham na wyjeździe zdemolował 5-2 Southampton w 2. kolejce Premier League.

"Koguty" pokazały swą czupurność już w 3. min, gdy Harry Kane trafił do siatki, jednak analiza VAR wykazała, że był spalony.

Później cieszyli się gospodarze. Piękne prostopadłe podanie Kyle Walkera-Petersa wykończył Daniel Ings, który wpadł w pole karne i wypalił w lewy róg.

Później przyćmił wszystkich Son Heung-Min. Najpierw rozegrał szybką kontrę z Kanem. Ich tempo biegu i wymiany piłki były za szybkie dla Bednarka i jego kolegów. Z pewnością jednak Alex McCarthy w bramce mógł się zachować lepiej. Son uderzał z bardzo ostrego kąta, a jednak golkiper przepuścił piłkę lecącą w dalszy róg.

Wyrównanie w drugiej minucie doliczonego do I połowy czasu uskrzydliło londyńczyków.

Minęło ledwie 80 sekund II połowy, gdy po prostopadłym zagraniu Kane’a Son wyszedł sam na bramkarza i strzelił na 1-2. Bednarek omal nie zrobił szpagatu, ale i tak nie udało mu się przeciąć podania. Jack Stephens zachował się jak junior, bo mógł przeszkodzić Koreańczykowi, ten jednak schował go za plecy i z 15 m, z lewej nogi wypalił w lewy róg.

Przy trzeciej akcji duetu Son - Kane reprezentant Polski złamał linię spalonego, ale nawet gdyby stał tam gdzie koledzy i tak nic by to nie dało. Podanie było górą, zbyt precyzyjne, a defensywa "Świętych" ustawiała się zbyt wysoko, przez co nie była w stanie dogonić Sona. Koreańczyk mógł się poczuć, jakby wykonywał rzut karny w hokeju: jedzie sam na bramkarza i w odpowiednim momencie strzela obok niego, z wielką mocą.

Na 1-4 Son podwyższył w 73. min, gdy Kane dośrodkował do niego z okolic prawego skrzydła. Kopnięcie do siatki z bliska było formalnością.

Gospodarzy pogrążył sam Kane, dobijając z czterech metrów do pustej bramki po uderzeniu Erika Lameli.

Na pocieszenie "Świętym" został gol na 2-5 Ingsa z rzutu karnego.

2. kolejka Anglia - Premier League

2020-09-20 13:00 | Stadion: St. Mary's Stadium | Arbiter: David Coote Southampton FC Tottenham Hotspur Londyn 2 5 DO PRZERWY 1-1 D. Ings 32',90' Son Heung-Min 45',47',64',73' H. Kane 82'

2. kolejka Premier League

Southampton FC - Tottenham Hotspur 2-5 (1-1)

Bramki:

1-0 D. Ings (32.),

1-1 Son Heung-Min (45+2. Kane),

1-2 Son (47. Kane),

1-3 Son (64. Kane),

1-4 Son (73. Kane),

1-5 Kane (82. Lamela),

2-5 Ings (90. rzut karny).



2 5 Southampton FC Tottenham Hotspur Londyn McCarthy Walker-Peters Stephens Bednarek Bertrand Armstrong Ward-Prowse Djenepo Romeu Adams Ings 2 Lloris Doherty Sánchez Mina Dier Davies Højbjerg Ndombèlé Winks Moura Kane Heung-Min 4 SKŁADY Southampton FC Tottenham Hotspur Londyn Alex McCarthy Hugo Lloris Kyle Walker-Peters 79′ 79′ Matt Doherty 68′ 68′ Jack Stephens Davinson Sánchez Mina Jan Bednarek Eric Dier 44′ 44′ Ryan Bertrand Ben Davies 68′ 68′ Stuart Armstrong Pierre Emil Hoejbjerg James Ward-Prowse 45′ 45′ 46′ 46′ Tanguy Ndombèlé Alvaro Moussa Djenepo Harry Winks 5′ 5′ 55′ 55′ Romeu Vidal Oriol 61′ 61′ Lucas Moura 39′ 39′ 80′ 80′ Che Adams 82′ 82′ 84′ 84′ Harry Kane 32′, 90′ (k.) 32′, 90′ (k.) Daniel Ings 45′, 47′, 64′, 73′ 45′, 47′, 64′, 73′ Heung-min Son REZERWOWI Fraser Forster Joe Hart Jannik Vestergaard Toby Alderweireld Jake Vokins Serge Aurier 55′ 55′ William Anthony Patrick Smallbone 61′ 61′ Erik Lamela 68′ 68′ Nathan Tella 46′ 46′ 90′ 90′ Giovani Lo Celso 80′ 80′ Shane Long Moussa Sissoko Michael Obafemi 84′ 84′ Steven Bergwijn

STATYSTYKI Southampton FC Tottenham Hotspur Londyn 2 5 Posiadanie piłki 53,2% 46,8% Strzały 15 13 Strzały na bramkę 9 11 Rzuty rożne 3 2 Faule 16 18 Spalone 2 6