Southampton FC pokonał 2-0 Newcastle United w meczu 8. kolejki Premier League. Cały mecz rozegrał Jan Bednarek. Po raz pierwszy od 32 lat Southampton objął prowadzenie w tabeli Premier League!

Po dzisiejszej wygranej Southampton niespodziewanie zostało liderem Premier League! Drużyna Bednarka ma co prawda tyle samo punktów co Liverpool i mecz rozegrany więcej.

"Święci" bardzo szybko, bo już w 7. minucie wyszli na prowadzenie. Theo Walcott przejął piłkę pod polem karnym rywala i natychmiast zagrał do Che Adamsa. Ten huknął z woleja pod poprzezczkę!

W dalszej części meczu Southampton robiło wszystko, by podwyższyć prowadzenie. Aktywny był zwłaszcza Theo Walcott, który przypomniał sobie najlepsze czasy z Arsenalu FC. W 42. minucie był bliski zdobycia bliskiej bramki, ale minimalnie spudłował.



Początek drugiej części gry także należał do Southampton. W ofensywie pokazał się nawet Bednarek, który po rzucie rożnym sprawił spore problemy golkiperowi rywali.



Kwadrans przed końcem wydawało się, że "Święci" będą mieli rzut karny, gdy Walcott został "wycięty" w polu karnym rywala. Sędzia nie dopatrzył się jednak żadnego faulu.



Nie potrzeba jednak było karnego, by Southampton zdobyło drugą bramkę, a gol kolejny raz padł po stracie piłki pod polem karnym Newcastle. Piłkę przejął Stuart Armstrong i uderzył bez większego zastanowienia. Piłka wpadła do bramki przy słupku!



Southampton FC - Newcastle United 2-0 (1-0)



Bramka: 1-0 Adams (7.), 2-0 Armstrong (82.).

Zob acz raport meczowy





8. kolejka Anglia - Premier League

2020-11-06 21:00 | Stadion: St. Mary's Stadium | Arbiter: Peter Bankes STATYSTYKI Southampton FC Newcastle United 2 0 Posiadanie piłki 61,4% 38,6% Strzały 13 3 Strzały na bramkę 10 2 Rzuty rożne 7 3 Faule 12 11 Spalone 4 1

2 0 Southampton FC Newcastle United Darlow Murphy Schär Fernández Lewis Lascelles Longstaff Almirón Rejala Hendrick Wilson Saint-Maximin McCarthy Walker-Peters Bednarek Vestergaard Stephens Armstrong Romeu Djenepo Ward-Prowse Adams Walcott SKŁADY Southampton FC Newcastle United Alex McCarthy Karl Darlow Kyle Walker-Peters 79′ 79′ Jacob Murphy Jan Bednarek Fabian Schaer Jannik Vestergaard 43′ 43′ Federico Fernandez Jack Stephens Jamal Lewis 82′ 82′ Stuart Armstrong Jamaal Lascelles 27′ 27′ Romeu Vidal Oriol 90′ 90′ Sean Longstaff 74′ 74′ Moussa Djenepo Miguel Ángel Almirón Rejala James Ward-Prowse 61′ 61′ Jeffrey Hendrick 7′ 7′ Che Adams 78′ 78′ Callum Wilson 88′ 88′ Theo Walcott Allan Saint-Maximin REZERWOWI Fraser Forster Mark Gillespie Ibrahima Diallo Ciaran Clark 74′ 74′ Nathan Redmond Javier Manquillo Gaitán Nathan Tella Isaac Hayden 88′ 88′ Shane Long 61′ 61′ Matthew Longstaff Dan Nlundulu 79′ 79′ Joelinton Cassio Apolinário de Lira Kayne Ramsey 78′ 78′ Andy Carroll

Zdjęcie Przy piłce Theo Walcott / Michael Steele / PAP/EPA

WG