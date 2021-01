Southampton FC pokonał na własnym stadionie Liverpool FC 1-0 w poniedziałkowym spotkaniu kończącym 17. kolejkę Premier League. Ralph Hasenhüttl, szkoleniowiec gospodarzy, który pierwszy raz wygrał z Juergenem Kloppem, po końcowym gwizdku padł na kolana, a w oczach miał łzy. W zespole z St. Mary's cały mecz rozegrał Jan Bednarek.

17. kolejka Anglia - Premier League

2021-01-04 21:00 | Stadion: St. Mary's Stadium | Arbiter: Andre Marriner Southampton FC Liverpool FC 1 0 DO PRZERWY 1-0 D. Ings 2'

"Święci" objęli prowadzenie już w drugiej minucie. James Ward-Prowse wrzucił piłkę z rzutu wolnego w pole karne, nie przeciął podania Trent Alexander-Arnold, natomiast Danny Ings przelobował bezradnego Alissona. Napastnik gospodarzy zaliczył 50. trafienie w Premier League.

Potem przewagę przejął Liverpool, który na środku obrony wystawił dwóch pomocników - Jordana Hendersona i Fabinho. Z kolei Thiago Alcantara wyszedł w pierwszej jedenastce pierwszy raz od 17 października ubiegłego roku. To był dopiero jego czwarty mecz w tym sezonie. Najpierw bowiem przeszedł koronawirusa, a potem doznał kontuzji kolana.



Premierowe spotkanie w bieżących rozgrywkach zaliczył natomiast natomiast Fraser Foster. Bramkach "Świętych" zastąpił zakażonego COVID-19 Aleksa McCarthy'ego.

Hasenhüttl już w 32. minucie musiał dokonać pierwszej zmiany. Kontuzjowanego Moussę Djenepo zastąpił Nathan Tella.



Na początku drugiej połowy Georginio Wijnaldum trafił w polu karnym piłką w rękę Jacka Stephensa, sprawą zajął się VAR, ale sędziowie chyba uznali, że obrońca Southampton FC miał rękę przy ciele i nie przyznali "jedenastki".

"The Reds" mieli zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki, ale Bednarek, jak i cała defensywa gospodarzy, nie był zmuszony do jakiejś niesamowitej pracy.



I to "Święci" mieli najlepszą okazję na podwyższenie wyniku. Pięć minut przed końcem Stephens zagrał z własnej połowy na prawe skrzydło, rezerwowy Yan Valery dopadł do piłki, Alisson wyszedł daleko poza pole karne, co wykorzystał zawodnik Southampton, który uderzył miedzy jego nogami, ale za słabo i Henderson zdążył wybić futbolówkę sprzed linii bramkowej.



Porażka Liverpoolu oznacza, że w tabeli Premier League będzie jeszcze ciekawiej. Prowadzących "The Reds" od znajdującego się na 10. miejscu West Ham Unite dzieli tylko siedem punktów.

"Święci" natomiast wygrali w końcu z Liverpoolem po sześciu porażkach z rzędu na co czekali prawie pięć lat.



1 0 Southampton FC Liverpool FC Alisson Alexander-Arnold Henderson Fabinho Robertson Oxlade-Chamberlain Wijnaldum Alcântara Salah Firmino Mané Forster Walker-Peters Bednarek Stephens Bertrand Armstrong Diallo Djenepo Ward-Prowse Ings Walcott SKŁADY Southampton FC Liverpool FC Fraser Forster Alisson Becker Kyle Walker-Peters 77′ 77′ Trent Alexander-Arnold Jan Bednarek Jordan Henderson Jack Stephens Tavares Fabinho 90′ 90′ Ryan Bertrand 15′ 15′ Andrew Robertson Stuart Armstrong 57′ 57′ Alex Oxlade-Chamberlain Ibrahima Diallo Georginio Wijnaldum 32′ 32′ Moussa Djenepo 3′ 3′ Alcantara Thiago James Ward-Prowse Mohamed Salah 2′ 2′ 77′ 77′ Daniel Ings . Roberto Firmino 82′ 82′ Theo Walcott Sadio Mané REZERWOWI Harry Lewis Caoimhin Kelleher Kayne Ramsey Nathaniel Phillips 82′ 82′ Yan Valery Neco Williams Jake Vokins Rhys Williams William Anthony Patrick Smallbone Curtis Jones 32′ 32′ Nathan Tella 77′ 77′ James Milner Shane Long 57′ 57′ 79′ 79′ Xherdan Shaqiri 77′ 77′ Dan Nlundulu Takumi Minamino K. Chauke Divock Origi

STATYSTYKI Southampton FC Liverpool FC 1 0 Posiadanie piłki 32,9% 67,1% Strzały 7 12 Strzały na bramkę 4 1 Rzuty rożne 1 10 Faule 5 12 Spalone 6 1

Zdjęcie Danny Ings / PAP/EPA