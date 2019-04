To była prawdziwa jazda bez trzymanki! Southampton FC zremisowało 3-3 z AFC Bournemouth w 36. kolejce Premier League. Pełne spotkanie rozegrali w swoich drużynach Jan Bednarek i Artur Boruc.

36. kolejka Anglia - Premier League

2019-04-27 16:00 | Stadion: St. Mary's Stadium | Widzów: 31310 | Arbiter: G. Scott Southampton FC AFC Bournemouth 3 3 DO PRZERWY 1-2 S. Long 12' J. Ward-Prowse 55' M. Targett 67' D. Gosling 20' C. Wilson 32',86'

Z jednej strony Jan Bednarek, z drugiej Artur Boruc. Starcie młodości z doświadczeniem, obecnego z byłym już reprezentantem Polski. Mimo 16 lat różnicy między "Biało-Czerwonymi", starcie Southampton z Bournemouth zapowiadało się bardzo interesująco dla każdego polskiego widza.

Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla gospodarzy, bowiem Boruc po raz pierwszy skapitulował już w 12. minucie. Ze środka pola karnego uderzał płasko Shane Long, piłka odbiła się jeszcze rykoszetem od obrońcy i "Holy Goalie" był bez szans.

Osiem minut później było już 1-1. Tym razem nie popisał się Bednarek, ale trudno uznać go za głównego winowajcę bramki. Polak dał się ograć na połowie boiska, co pozwoliło gościom na wyjście z kontrą. Koledzy Boruca wymienili jeszcze kilka podań, a w końcu do bramki trafił Dan Gosling.

Bournemouth poszło za ciosem i po pół godzinie wyszło na prowadzenie. Piłka po rzucie rożnym co prawda szybko opuściła pole karne "Świętych", ale jeden z gości natychmiast oddał strzał z dystansu. Angus Gunn odbił piłkę przed siebie i Callum Wilson z bliskiej odległości dobił ją do bramki. Po pierwszej połowie utrzymywał się wynik 2-1 dla gości.

Po przerwie "Święci" wrócili na boisko bardzo zmotywowani i szybko odwrócili losy spotkania, ponownie wychodząc na prowadzenie. Najpierw sprytny, mocny strzał sprzed pola karnego oddał James Ward-Prowse i Boruc po raz drugi musiał wyjmować piłkę z bramki. W 67. minucie było już 3-2, a gola głową zdobył Matt Targett.

Końcówka spotkania należała jednak do przyjezdnych z Bournemouth i cztery minuty przed końcem spotkania Wilson po raz drugi wpisał się na listę strzelców, zapewniając swojej drużynie remis! Z lewej strony świetnie wzdłuż bramki zagrał Ryan Fraser, a Wilson umieścił piłkę w bramce wślizgiem.

3 3 Southampton FC AFC Bournemouth Gunn Bednarek Bertrand Stephens Valery Redmond Hoejbjerg Oriol Ward-Prowse Long Ings Boruc Aké Clyne Cook Mepham Simpson Brooks Gosling Lerma Solís King Wilson 2 SKŁADY Southampton FC AFC Bournemouth Angus Gunn Artur Boruc Jan Bednarek Nathan Aké Ryan Bertrand 72′ 72′ Nathaniel Clyne Jack Stephens Steve Cook Yan Valery 23′ 23′ Chris Mepham Nathan Redmond Jack Simpson Pierre Emil Hoejbjerg David Brooks 26′ 26′ 46′ 46′ Romeu Vidal Oriol 20′ 20′ 45′ 45′ 53′ 53′ Dan Gosling 55′ 55′ James Ward-Prowse Jefferson Andrés Lerma Solís 12′ 12′ 35′ 35′ 88′ 88′ Shane Long Joshua King 81′ 81′ Daniel Ings 32′, 86′ 32′, 86′ Callum Wilson REZERWOWI Fraser Forster Asmir Begović Kayne Ramsey 23′ 23′ Ryan Fraser 46′ 46′ 67′ 67′ Matt Targett 53′ 53′ Emerson Hyndman 81′ 81′ Stuart Armstrong Jordon Ibe Mario Lemina Lys Mousset Joshua Sims 72′ 72′ Dominic Solanke 88′ 88′ Charlie Austin Sam Surridge

Southampton - Bournemouth 3-3 (1-2)

Bramki: 1-0 Long (12.), 1-1 Gosling (20.), 1-2 Wilson (32.), 2-2 Ward-Prowse (55.), 3-2 Targett (67.), 3-3 Wilson (86.).

STATYSTYKI Southampton FC AFC Bournemouth 3 3 Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 14 8 Strzały na bramkę 7 4 Rzuty rożne 9 3 Faule 6 9

WG