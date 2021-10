Solskjaer zwolniony przed najbliższym meczem? Chwila prawdy dla Norwega

Część kibiców United już wiele tygodni temu z chęcią pożegnałaby Solskjaera, jak się jednak zdaje prawdziwa czara goryczy została przelana dopiero w ostatnią niedzielę. To właśnie wtedy MU przegrali 0-5 na własnym stadionie ze swoim najbardziej zagorzałym rywalem - Liverpool FC.

Zarząd klubu, w którym pierwsze skrzypce gra rodzina Glazerów, amerykańskich miliarderów, nie mógł zignorować tak poważnego potknięcia w wykonaniu ekipy z Manchesteru. Początkowo jednak zdawało się, że włodarze nie chcą wykonywać żadnych gwałtownych ruchów i wbrew doniesieniom prasowym nie doszło do żadnego gorączkowego spotkania tuż po zakończeniu starcia z "The Reds". Teraz, gdy opadł już "bitewny kurz", zarządzający klubem są chyba jednak coraz bliżej poważnych decyzji.



Ole Gunnar Solskjaer zwolniony? Właśnie ważą się jego losy

Zdaniem "Manchester Evening News" Ole Gunnar Solskjaer może nie dotrwać na stanowisku do najbliższego spotkania ligowego swoich podopiecznych, które ci rozegrają w najbliższą sobotę w Londynie z tamtejszym Tottenhamem. Oznaczałoby to, że oficjalne oświadczenie dotyczące zwolnienia Norwega powinno pojawić się w ciągu najbliższych dwóch-trzech dni.



Na niekorzyść dla takich doniesień wskazuje fakt, że Solskjaer jak dotychczas miał ogromny kredy zaufania ze strony zarządu, a sytuacja "Czerwonych Diabłów" w lidze bardzo tragiczna nie jest - tracą one zaledwie trzy punkty do czwartego w tabeli West Hamu.



To, co jednak istotne, to fakt, że OGS miał zupełnie stracić poparcie w szatni. Menedżer co prawda cieszy się dalej dużą sympatią ze strony graczy, ale większość z nich obecnie uznaje, że Norweg nie będzie w stanie wycisnąć więcej z zespołu i zmiana na nowego trenera będzie nieodzowna.



Antonio Conte następcą Norwega?

Jednym z kandydatów do objęcia schedy po Solskjaerze mialby być Antonio Conte. Ten doświadczony szkoleniowiec, który niedawno zdobył mistrzostwo Włoch z Interem, pozostaje bez zatrudnienia od maja.



"Musimy patrzeć w przyszłość, stonować nasze nastroje i upewnić się, że do następnej sesji treningowej przystąpimy z odpowiednim nastawieniem" - stwierdził OGS po porażce z Liverpoolem. Niebawem okaże się, czy taka postawa zrobiła faktycznie wrażenie na włodarzach United.

Zdjęcie Ole Gunnar Solskjaer cieszył się jak dotychczas ogromnym wsparciem klubowego zarządu. Czy ostatnia porażka coś zmieniła w tej kwestii? / Matthew Ashton - AMA / Contributor / Getty Images

PaCze