Sol Bamba, obrońca Cardiff City, ma nowotwór i poddał się leczeniu, poinformował walijski klub, grający na zapleczu Premier League.

U zawodnika zdiagnozowano chłoniaka nieziarniczego i 35-latek zaczął chemioterapię.



"Powszechnie podziwiany przez kolegów z drużyny, pracowników i kibiców Cardiff City, Sol rozpoczął swoją bitwę w typowym dla siebie pozytywnym nastroju i nadal będzie integralną częścią rodziny Bluebirds" - podał klub, który jednocześnie poprosił o prywatność dla piłkarza.



Bamba do Cardiff City trafił w październiku 2016 roku i od tego czasu rozegrał 117 meczów, strzelając 10 goli i m.in. pomagając w awansie do Premier League w 2018 roku, z której spadli jednak po roku. Ostatni mecz dla "Bluebirds" rozegrał 16 grudnia ubiegłego roku.



Bamba urodził się w Paryżu, ale jego rodzice pochodzą z Wybrzeża Kości Słoniowej i wybrał grę w tej reprezentacji. Z kadrą "Słoni" występował na igrzyskach olimpijskich w 2008 roku, a cztery lata później był w drużynie, która dotarła do finału Pucharu Narodów Afryki.



