Smutny koniec kariery Ronaldo? "Cristiano, zakończ ten rozdział!"

Cristiano Ronaldo można lubić lub nie, ale nikt nie jest w stanie zaprzeczyć temu, że jest on - obok m.in. Leo Messiego - jednym z absolutnie najwybitniejszych piłkarzy w dziejach sportu. Ostatnio jednak jego kariera uległa pewnemu załamaniu i to - co dość zaskakujące - w momencie, gdy powrócił on do Manchesteru United, a więc ekipy, w której jego wielki talent na dobrą sprawę eksplodował przed kilkunastoma laty.

Wszystko to dlatego, że "CR7" zaczął się czuć nieszczęśliwy w szeregach "Czerwonych Diabłów" - miał na to wpłynąć m.in. brak gry zespołu w Lidze Mistrzów oraz fakt, że zbyt wiele odpowiedzialności ciążyło wyłącznie na jego barkach. Zawodnik, który niezmiennie ma spore ambicje dotyczące osiągania kolejnych futbolowych sukcesów, postanowił więc spróbować wymusić swój transfer.

Jean-Michel Larque: Na szczęście dla Cristiano Ronaldo zapamiętamy tylko jego wielkie chwile

Jak dotychczas jednak, pomimo rozlicznych plotek na jego temat, "Cris" nie zdołał zmienić klubowych barw, będąc w stanie swoistego zawieszenia i "grzejąc ławę" pod rządami nowego trenera MU, Erika ten Haga. To, w jaki sposób rozwijają się obecnie wypadki wokół gracza, wzbudza sporą falę krytyki. Do chórku osób niezadowolonych dołączył ostatnio były futbolista, a obecnie ekspert francuskiego RMC Sport Jean-Michel Larque, który zasugerował, że być może to dobry moment by Portugalczyk... zakończył karierę.

"To jest chłopak, który ma problem z zamknięciem rozdziału" - twierdzi Larque. "Sam nie miałem odwagi, by zrobić coś takiego, ale zawsze podziwiałem Michela Platiniego, który będąc u szczytu przeszedł na emeryturę. Czymś wspaniałym było, że Zinedine Zidane zakończył karierę po finale mistrzostw świata, nawet jeśli podczas tego meczu został wyrzucony z boiska" - podkreśla Francuz.



"Niestety, ale nie zapamiętamy sobie końca jego kariery - ale to na szczęście dla niego. Zapamiętamy jego wielkie chwile. Cristiano, zakończ ten rozdział!" - zaapelował Larque.

Cristiano Ronaldo "przemęczy się" w United jeszcze niecały rok?

Cristiano Ronaldo ma kontrakt z Manchesterem United ważny jeszcze do końca czerwca 2023 roku. W ubiegłym sezonie dla dwudziestokrotnych mistrzów Anglii zdobył on 24 gole, stając się czołowym strzelcem drużyny.

Jean-Michel Larque ma dziś 74 lata, karierę sportową zakończył w 1982 roku. W swoim CV ma grę dla m.in. AS Saint-Etienne, Paris Saint-Germain i RC Paris. Ponadto kilkanaście razy zagrał w seniorskiej reprezentacji Francji.

