76-letni szkoleniowiec prowadził reprezentację Anglii w mundialach w 2002 i 2006 roku, odpadając w obu przypadkach w ćwierćfinale . W czasie blisko 40-letniej kariery trenerskiej pracował też z drużynami narodowymi Meksyku, Wybrzeża Kości Słoniowej i Filipin oraz w takich klubach, jak m.in. Benfica Lizbona, AS Roma , Lazio Rzym i Manchester City .

Nigdy jednak nie był trenerem Liverpoolu , a to - jak zdradził - było jednym z jego marzeń. W marcu zasiądzie na ławce rezerwowych gospodarzy na stadionie Anfield obok takich gwiazd jak Ian Rush , John Barnes i John Aldridge , a na boisku mają wystąpić m.in. Jerzy Dudek , Sander Westerveld , Martin Škrtel , Fabio Aurelio , Djibril Cisse i Ryan Babel .

"Po raz pierwszy usłyszałem o jego podziwie i miłości do Liverpoolu oraz o tym, że był jego fanem przez całe życie" - stwierdził w zeszłym miesiącu obecny menedżer Liverpoolu Jürgen Klopp , który po sezonie kończy pracę z "The Reds".

Liverpool. Sven-Goran Eriksson poprowadzi legendy klubu 23 marca

"Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że jest tutaj absolutnie mile widziany. Może usiąść na moim miejscu, w moim biurze i wykonywać moją pracę przez jeden dzień, jeśli chce. To nie problem" - dodał Niemiec.