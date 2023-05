Śmieją się do rozpuku z reprezentanta Polski. Czym sobie na to zasłużył?

Zestawienie otwiera chorwacki napastnik Mislav Orsić , kupiony do Southampton FC z Dinama Zagrzeb za blisko sześć milionów funtów. W lidze zagrał ledwie sześć minut w styczniu, potem w 15 kolejkach znajdował się poza meczową kadrą.

Gerrard mocno wierzył w Bednarka. Transfer Polaka okazał się ogromnym rozczarowaniem

Bednarek, klubowy partner Chorwata, na początku sezonu został wypożyczony do Aston Villi . Szybko okazało się, że dla obu stron był to fatalny wybór. Polski defensor nie zdołał zaaklimatyzować się w nowym zespole.

"Menedżer Steven Gerrard stwierdził, że Jan Bednarek to bardzo pożądany zawodnik, kiedy Aston Villa ściągnęła go na sezonowe wypożyczenie. Środkowy obrońca miał wnieść do drużyny doświadczenie, słuszną posturę", energię, agresję i potencjał gry destrukcyjnej" - przypominają autorzy raportu.