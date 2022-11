Słynny trener atakuje ws. mundialu w Katarze. "Nie dbają o piłkarzy"

Antonio Conte nieprzesadnie lubi gryźć się w język - gdy więc nadarzyła się okazja, by móc skrytykować The Football Association, czyli angielską federację piłkarską, Włoch skrzętnie z niej skorzystał. A poszło o nic innego, jak o organizację gier w okolicy startujących niebawem mistrzostw świata.

Obecnie wśród "Kogutów" jest trzech graczy, którzy mogliby pojechać na mundial, ale muszą do tego czasu wyleczyć - są to Heung-min Son, Richarlison i Cristian Romero. Conte z całą pewnością wolałby, by mogli oni na spokojnie powrócić do pełni zdrowia, ale przy obecnym kalendarzu wszystko będzie odbywało się w ekspresowym tempie. Po MŚ zaś nikt czasu na odpoczynek mieć nie będzie...