Everton od dawna walczy o swój byt w Premier League. Kilka miesięcy temu na klub nałożono karę odjęcia sześciu punktów i to już był poważny cios dla klubu. Teraz okazało się, że Everton dostał kolejną karę, tym razem mówimy o dwóch dodatkowych odjętych punktach. To sprawia, że przewaga nad strefą spadkową Premier League jest już naprawdę bardzo mała, a do końca sezonu "The Toffes" rozegrają jeszcze siedem spotkań.