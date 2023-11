Słynny klub przypadkowo zdemaskował swojego piłkarza. Szykuje się dyskwalifikacja

Wszystko zaczęło się od krótkiego filmu zamieszczonego przez klubowy kanał "The Blues" na TikToku. Widać na nim rzut karny wykorzystany przez Cole'a Palmera i radość zespołu z objęcia prowadzenia. Ktoś uważny dostrzegł jednak, że na nagraniu uwieczniono również karalny czyn Raheema Sterlinga.

Sterling naraził na niebezpieczeństwo fanów Tottenhamu. Nie uniknie kary

Napastnik Chelsea tuż po celebracji bramki podnosi z murawy petardę i wrzuca ją z powrotem w trybuny. Grożą mu za to konsekwencje dyscyplinarne. Sprawą już zajmuje się odpowiednia komórka angielskiej federacji.

Wszystko wskazuje na to, że Sterling zostanie zawieszony. Taki los spotykał do tej pory innych piłkarzy, którzy pozwalali sobie na podobną nieostrożność.

To nie jest dobry czas dla Sterlinga. Selekcjoner Gareth Southgate pominął go właśnie na liście zawodników powołanych na listopadowe mecze reprezentacji Anglii. Wywołało to spore zdziwienie mediów i kibiców.