Premier League Skandal w hicie Premier League. Manchester City składa oficjalną skargę

Oficjalna skarga "Obywateli", która dotyczyła sytuacji tuż po wyrównującym golu, przyćmiła sam mecz pierwszej i drugiej drużyny w tabeli, zakończony remisem 2-2.

Po trafieniu Phila Fodena jeden z kibiców "The Reds" miał opluć członka sztabu szkoleniowego rywala.



Chociaż Liverpool jeszcze nie potwierdził, że zidentyfikował sprawcę, to współpracuje z City w zbieraniu dowodów.



"Przeprowadzamy pełne śledztwo, współpracując ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z Manchesterem City, żeby zgromadzić zeznania świadków tego zdarzenia, a także przeanalizować wszystkie dostępne materiały wideo" - czytamy w komunikacie klubu z Anfield Road.

Liverpool ma dowody, może przekazać je policji

"Zebrane przez nad do tej pory dowody są znaczne i jeśli zostaniemy o to poproszeni, to przekażemy je policji ze względu na możliwość pozostawienia zarzutów. Ta sprawa będzie również podlegać sankcjom ze strony klubu" - dodano.

Zdjęcie Phil Foden strzelił gola Liverpoolowi / Matt McNulty / Getty Images

