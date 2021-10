Skandal w hicie Premier League. Manchester City składa oficjalną skargę

Premier League

Podczas starcia Liverpoolu z Manchesterem City w hicie Premier League doszło do skandalicznej sceny - członek zaplecza ekipy "The Citizens" został opluty przez jednego z fanów "The Reds". Tak przynajmniej uważają przedstawiciele mistrza Anglii, którzy złożyli już oficjalną skargę.

