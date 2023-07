Skandal seksualny w Premier League. "Czołowa postać" oskarżona o gwałt

Na kilka tygodni przed rozpoczęciem nowego sezonu w Premier League środowiskiem skupionym wokół angielskiej ekstraklasy - jak się zdaje - wstrząśnie kolejny skandal seksualny. Sprawa jest tym bardziej niepokojąca, że dotyczyć ma dwóch nieletnich osób - doniesienia w tej kwestii zaserwowały już czytelnikom brytyjskie media, w tym "The Athletic". Podejrzany nie został wymieniony z imienia i nazwiska, ale wygląda na to, że mowa to o jakiejś dosyć znanej postaci.