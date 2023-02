Skandal sędziowski w Anglii. Zapomniano o... narysowaniu linii spalonego

Szczęście dla drużyny z Londynu nie trwało jednak przesadnie długo, bo już osiem minut później do listy strzelców został dopisany Ivan Toney, który swoją bramką zapewnił "Pszczołom" remis i podział punktów. Problem jednak polega na tym, że... gol był nieprawidłowy i wychodzi na to, że przeoczono ten fakt wyłącznie z winy sędziego VAR.

Arsenal stracił wygraną z Brentfordem po... ewidentnym spalonym

O co dokładnie chodzi? Według analizy przedstawionej przez "Daily Mail" w czasie kluczowej akcji, po której Toney pokonał Aarona Ramsdale'a, na spalonym był Christian Norgaard, czyli gracz asystujący. Wyglądało to mniej więcej tak (Norgaard widoczny jako pierwszy z prawej, w jego kierunku główkuje Ethan Pinnock):

Błąd na wagę mistrzostwa? W Arsenalu mają prawo być wściekli!

To zaś sprawia, że jeśli "The Citizens" ograją w niedzielę Aston Villę, a następnie pokonają 15 lutego "Kanonierów" w bezpośrednim meczu, to mogą objąć pierwszą lokatę w klasyfikacji. A tej mogą już nie oddać aż do finiszu zmagań...