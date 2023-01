15 stycznia był dniem bardzo ważnego triumfu dla Arsenalu - podopieczni Mikela Artety pokonali bowiem 2-0 ekipę Tottenhamu Hotspur po golu Odegaarda oraz samobójczym trafieniu Llorisa. W ten sposób nie tylko umocnili się po raz kolejny na fotelu lidera, ale i dopiekli odwiecznym rywalom, być może dokładając cegiełkę do ewentualnego zwolnienia Antonio Conte .

Arsenal nie popuści ws. antysemityzmu. Kibice mają dostać długie zakazy

"Zostaliśmy poinformowani o dwóch niepokojących incydentach związanych z antysemityzmem, do których doszło w czasie weekendu" - czytamy m.in. w oświadczeniu. "W niedzielę podczas derbów północnego Londynu doszło do incydentu z udziałem kibiców Arsenalu, podczas którego jeden z naszych fanów usłyszał rażąco obraźliwe antysemickie wypowiedzi innego sympatyka klubu. Tego samego popołudnia z przerażeniem odkryliśmy zdarzenie w pubie "The Cally" w Islington związane z antysemickimi przyśpiewkami" - opisano.