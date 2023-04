Skandal na Wyspach. Gigantyczna kontrowersja i ogromna awantura

To, co działo się później, było już absolutnym skandalem. Coś takiego na poziomie Premier League czy innych czołowych lig piłkarskich w Europie zdarza się naprawdę rzadko. Sędzia podejmował błędne decyzje na niekorzyść gości w każdej kluczowej sytuacji tego meczu.

Sędzia popełniał błędy we wszystkich kluczowych sytuacjach

Kolejny błąd, równie oczywisty, miał miejsce w 56. minucie. Miało to miejsce już przy wyniku 1:1, ponieważ pod koniec pierwszej połowy gola, którego nie dało się nie uznać zdobył Lewis Dunk. Tym razem jednak arbiter znalazł powód, aby podnieść rękę i zarządzić brak trafienia dla Brighton. Danny Welbeck strzelił bramkę, ale po drodze piłka odbiła się jeszcze od biodra Alexisa Mac Allistera, co zmyliło interweniującego Hugo Llorisa. Sędzia uznał jednak, że futbolówka trafiła w rękę Argentyńczyka, co z pewnością nie jest prawdą. W ten sposób drugi w tym spotkaniu gol dla gości został niesłusznie anulowany.