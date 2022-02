Siedem miesięcy po dramacie wraca na boisko! "Piękny news"

- Pamiętam, że uderzyła mnie piłka i upadłem. Później zrobiło mi się ciemno przed oczami. Gdy się ocknąłem, poczułem, jakbym wybudził się ze snu i był daleko stąd. Dopiero później zobaczyłem nad sobą lekarzy i usłyszałem głosy ludzi - wspominał Eriksen dramatyczne wydarzenia w rozmowie z duńską telewizją DR 1.

Jego koszmar rozegrał się 12 czerwca podczas grupowego meczu mistrzostw Europy Dania - Finlandia. Eriksen stracił przytomność, a reanimację rozpoczęto jeszcze na murawie. Piłkarz miał atak serca, a później wymagał hospitalizacji i wszczepienia kardiowertera-defibrylatora.

Długo nikt nie pytał o jego powrót do futbolu, bo najważniejsze było zdrowie. Później zawodnik rozpoczął treningi i nieśmiało zaczęto zastanawiać się, czy jest w stanie wrócić na boisko. Tym bardziej, że musiał rozwiązać umowę z Interem Mediolan, bo w Serie A nie mogą grać zawodnicy z pewnymi rodzajami wszczepów.

Christian Eriksen podpisał kontrakt z Brentford

Mimo to trenował z Odense, w Szwajcarii i z rezerwami Ajaksu Amsterdam, aż w końcu lekarze orzekli: "Jesteś gotowy!". Gdy Eriksen otrzymał zielone światło, podpisał umowę z Brentford .

- To piękny news - napisał na Twitterze Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Powrót Eriksena ucieszył także całą Premier League. "Witamy ponownie. Brentford, jesteście gotowi na magiczne momenty?" - napisano na oficjalnym profilu twitterowym Premier League i zamieszczono poniższe nagranie:

Do gry w Brentford Eriksena przekonał jego rodak - trener Thomas Frank. - Nie mogę się doczekać, gdy znów będę mógł pracować Christianem. Minęło trochę lat, odkąd go ostatnio trenowałem. Od tamtego czasu wiele się wydarzyło. Christian miał wtedy 16 lat i stał się jednym z najlepszych pomocników, którzy pojawili się w Premier League. Zdobył także trofea w całej Europie i został gwiazdą reprezentacji - mówił szkoleniowiec po zakontraktowaniu 29-letniego pomocnika.

- Christian nie trenował z zespołem od siedmiu miesięcy, ale sam wykonał dużo pracy. Jest przygotowany, ale będziemy musieli go wkomponować zespół. Już nie mogę się doczekać, kiedy będzie pracował z zawodnikami i sztabem, by wrócić do swojego najwyższego poziomu - dodaje Frank.

Phil Giles, dyrektor sportowy Brentford: - Pierwszy raz o możliwości przyjścia Christiana rozmawialiśmy, gdy dowiedzieliśmy się, że odchodzi z Interu. To fantastyczne, że jest teraz z nami. Oczywiście, że przy tym transferze proces podpisywania kontraktu był wydłużony, ale nie będziemy wchodzić w szczegóły, by uszanować tajemnicę lekarską. Fani Brentford mogą być jednak pewni, że dołożyliśmy wszelkich starań, by Christian był w najlepszej formie.

Christian Eriksen: Jestem szczęśliwy

Eriksen podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia. Do zespołu dołączy, gdy zaszczepi się przeciwko Covid 19.

- Cześć wszystkim, tu Christian Eriksen. Jestem szczęśliwy, że związałem się z Brentford. Nie mogę się już doczekać, gdy dołączę do zespołu. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce! - tak przywitał się z kibicami Eriksen, a to nagranie na Twitterze w dobę obejrzało ponad 300 tys. osób.

