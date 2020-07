Sheffield United pokonało niespodziewanie 3-1 Tottenham Hotspur i wyprzedziło w tabeli swojego dzisiejszego rywala. Harry Kane aż cztery raz trafiał do bramki rywala, ale tylko jeden z jego goli został uznany.

Tottenham przez niemal całą pierwszą połowę nacierał na rywala, ale do szatni schodził przegrywając 0-1. Po jednej z nielicznych kontr Sandre Berger wykorzystał bardzo dobre podanie kolegi i płaskim strzałem umieścił piłkę w bramce. Była 31. minuta.



Zaledwie kilkadziesiąt sekund później brawurową akcję przeprowadził Lucas Moura, przewrócił się, a obrońca trafił go piłką w bark. Ta odbiła się prosto do Harry'ego Kane'a, który minął obrońcę i pewnie pokonał bramkarza. "Koguty" cieszyły się, ale przedwcześnie.



Sędzia obejrzał powtórki w systemie VAR i uznał, że Moura... zagrał piłkę ręką. Z takim werdyktem nie mógł pogodzić się ani Jose Mourinho, ani komentatorzy spotkania. Decyzja arbitra była przynajmniej dziwna.

20 minut przed końcem meczu defensywa Tottenhamu po raz drugi została rozmontowana i Lys Mousset z bliska wpakował piłkę do bramki.



Odpowiedział na to Kane, który nie miał tego dnia problemu z trafianiem do bramki, ale... jego dwa kolejne gole nie zostały uznane. Tym razem obyło się jednak bez kontrowersji - najpierw sędzia przerwał grę z powodu spalonego, a później faulu angielskiego napastnika.

Sheffield zaś w końcówce meczu dobiło jeszcze rywala bramką Olivera McBurnie'go na 3-0. Minutę przed końcem w końcu gola, który mógł zostać uznany po podaniu Sona zdobył Kane, ale bramka na 1-3 jedynie nieznaczenie osłodziła porażkę kibicom "Kogutów".



Sheffield wyprzedził w tabeli właśnie Tottenham oraz Arsenal i awansował na siódmą pozycję. "Spurs" są na dziewiątym miejscu.





32. kolejka Anglia - Premier League

2020-07-02 19:00 | Stadion: Bramall Lane | Arbiter: C. Kavanagh STATYSTYKI Sheffield United Tottenham Londyn 3 1 Posiadanie piłki 39% 61% Strzały 7 8 Strzały na bramkę 5 2 Rzuty rożne 1 6 Faule 11 10 Spalone 2 1

3 1 Sheffield United Tottenham Londyn Lloris Aurier Davies Sánchez Mina Dier Lo Celso Moura Sissoko Kane Son Bergwijn Henderson Baldock Basham Egan Robinson Stevens Berge Norwood Osborn McBurnie McGoldrick SKŁADY Sheffield United Tottenham Londyn Dean Henderson Hugo Lloris George Baldock 71′ 71′ Serge Aurier Chris Basham 81′ 81′ Ben Davies John Egan Davinson Sánchez Mina Jack Robinson Eric Dier Enda Stevens Giovani Lo Celso 31′ 31′ Sander Berge Lucas Moura 39′ 39′ Oliver Norwood 71′ 71′ Moussa Sissoko Ben Osborn 90′ 90′ Harry Kane 84′ 84′ 89′ 89′ 90′ 90′ Oliver McBurnie Heung-min Son 63′ 63′ David McGoldrick 56′ 56′ Steven Bergwijn REZERWOWI Simon Moore Paulo Dino Gazzaniga 90′ 90′ Kieron Freeman Toby Alderweireld Phil Jagielka 81′ 81′ Jan Vertonghen Jack Rodwell 71′ 71′ Dele Alli 63′ 63′ 69′ 69′ Lys Mousset Gedson Carvalho Fernandes Billy Sharp 56′ 56′ Erik Lamela Richairo Zivkovic 71′ 71′ Tanguy Ndombèlé Alvaro Oliver Skipp Harry Winks

Zdjęcie Ten gol Harry'ego Kane'a nie został zaliczony przez sędziego /Oli Scarff /PAP/EPA



WG