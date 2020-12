Sheffield United przegrało 2-3 z Manchesterem United w meczu 13. kolejki Premier League. Ostatnia drużyna tabeli postawiła trudne warunki "Czerwonym Diabłom", ale ostatecznie musiała uznać wyższość słynnego rywala.

Każde inne rozwiązanie niż zwycięstwo "Czerwonych Diabłów" byłoby dziś uznawane za gigantyczną sensację. Drużyna Sheffield od początku sezonu zdobyła tylko jeden punkt, od dawna zamykając ligową tabelę.



Niespodziewanie jednak już w 5. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Prezent autsajderowi podarował bramkarz Dean Henderson, w przeszłości zresztą zawodnik Sheffield. Golkiper Manchesteru stracił piłkę pod własną bramką i David McGoldrick musiał trafić do pustej bramki.



Drużyna Ole Gunnara Solskjaera szybko odpowiedziała i już przed przerwą prowadziła 2-1. Najpierw bardzo ładnego gola mocnym uderzeniem zdobył Marcus Rashford, później w polu karnym odnalazł się Anthony Martial i na raty wykorzystał sytuację sam na sam.



W 51. minucie Rashford podwyższy wynik spotkania. Piłkę na własnej połowie przejął Paul Pogba, minął rywala efektowną "ruletą" i podał do Bruno Fernandesa. Ten błyskawicznie przeniósł grę pod bramkę rywala, a tam Martial zagrał dwójkowo z Rashfordem. Strzał drugiego z nich powinien co prawda obronić Aaron Ramsdale, ale przepuścił piłkę. Manchester prowadził 3-1.

Sheffield w końcówce potrafiło sprawić jeszcze sporo emocji. Po stałym fragmencie gry bramkę głową ponownie zdobył McGoldrick i "Czerwone Diabły" do ostatnich chwil drżały o zwycięstwo.



Po tej wygranej Manchester jest na szóstym miejscu w Premier League. Ma jeden mecz zaległy, jeśli go wygra, zostanie wiceliderem. Sheffield z jednym punktem zamyka ligową tabelę.

Sheffield United - Manchester United 2-3 (1-2)



Bramki: 1-0 McGoldrick (5.), 1-1 Rashford (26.), 1-2 Martial (33.), 1-3 Rashford (51.), 2-3 McGoldrick (87.).

13. kolejka Anglia - Premier League

2020-12-17 21:00 | Stadion: Bramall Lane | Arbiter: Michael Oliver STATYSTYKI Sheffield United FC Manchester United 2 3 Posiadanie piłki 40,7% 59,3% Strzały 13 15 Strzały na bramkę 8 11 Rzuty rożne 6 3 Faule 17 8 Spalone 2 4

2 3 Sheffield United FC Manchester United Henderson Wan-Bissaka Lindelöf Maguire Telles Matić Greenwood Rashford 2 Pogba Fernandes Martial Ramsdale Baldock Basham Robinson Stevens Egan Bolin Fleck Ampadu Burke McGoldrick 2 SKŁADY Sheffield United FC Manchester United Aaron Ramsdale 90′ 90′ Dean Henderson George Baldock Aaron Wan-Bissaka Chris Basham Victor Lindeloef 90′ 90′ Jack Robinson Harry Maguire Enda Stevens Alex Nicolao Telles 70′ 70′ John Egan Nemanja Matić 12′ 12′ Sander Gard Bolin Berge 74′ 74′ Mason Greenwood John Fleck 26′, 51′ 26′, 51′ Marcus Rashford Ethan Ampadu 90′ 90′ Paul Pogba 74′ 74′ Oliver Burke 80′ 80′ Bruno Miguel Borges Fernandes 5′, 87′ 5′, 87′ David McGoldrick 33′ 33′ 90′ 90′ Anthony Martial REZERWOWI Michael Verrips David de Gea 12′ 12′ 51′ 51′ 63′ 63′ Phil Jagielka Luke Shaw Oliver Norwood Daniel James Ben Osborn 74′ 74′ Juan Mata 74′ 74′ Rhian Brewster 90′ 90′ Scott McTominay 63′ 63′ Lys Mousset Frederico Rodrigues Santos Billy Sharp 80′ 80′ Donny van de Beek

Zdjęcie Mason Greenwood i Enda Stevens / PETER POWELL / PAP/EPA

