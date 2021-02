Broniący mistrzowskiego tytułu Liverpool FC wygrał na wyjeździe z Sheffield United 2-0 w spotkaniu 26. kolejki Premier League. Po raz pierwszy w karierze w meczowej kadrze "The Reds" znalazł się Jakub Ojrzyński.

26. kolejka Anglia - Premier League

2021-02-28 20:15 | Stadion: Bramall Lane | Arbiter: Jonathan Moss Sheffield United FC Liverpool FC 0 2 DO PRZERWY 0-0 C. Jones 48' K. Bryan 64' (samob.)

Mistrz kontra ostatnia drużyna tabeli. Faworyt tego spotkania był tylko jeden. I nie zawiódł, choć do przerwy utrzymywał się wynik bezbramkowy.

Liverpool przystąpił do tego spotkania z zamiarem przerwania czterech ligowych porażek z rzędu. Prowadzenie mógł objąć jeszcze przed upływem kwadransa, ale w sytuacji sam na sam prosto w bramkarza gospodarzy strzelił Roberto Firmino.



Po półgodzinie gry świetną okazję do otwarcia wyniku miał Mohamed Salah, tyle że i jego uderzenie wybronił Aaron Ramsdale. Chwilę potem piłka znalazła się w bramce "The Reds", ale arbiter nie uznał gola, odgwizdując pozycję spaloną Olivera MCBurniego.

Trzy minuty po zmianie stron zrobiło się 0-1. Do pechowo odbitej piłki przez jednego z defensorów gospodarzy dopadł Curtis Jones i płaskim uderzeniem umieścił ją tuż przy słupku. Sędzia sprawdził jeszcze na monitorze, czy wcześniej futbolówka nie wyszła poza linie końcową, a następnie wskazał na środek boiska.



W 54. minucie bramka Sadio Mane nie została uznana z powodu ofsajdu, ale 10 minut później w roli głównej wystąpił Roberto Firmino. Wpadł w pole karne rywala i mimo asysty czterech defensorów zdołał oddać strzał. Piłkę odbił jeszcze nogą Keana Bryan i to jemu przypisano samobójcze trafienie.



Po raz pierwszy w karierze w meczowej kadrze seniorów Liverpoolu znalazł się Jakub Ojrzyński. Polski bramkarz 19 lutego obchodził 18. urodziny. Spotkanie z Sheffield Utd obejrzał z ławki rezerwowych. Podstawowy golkiper mistrzów Anglii, Alisson Becker, nie gra z powodu żałoby po śmierci ojca. Między słupkami stał tym razem Adrian.





Sheffield United - Liverpool 0-2 (0-0)

Bramki: 0-1 Jones (48.), 0-2 Bryan (64. samobójcza)



0 2 Sheffield United FC Liverpool FC Adrián Alexander-Arnold Phillips Kabak Robertson Alcântara Jones Wijnaldum Salah Firmino Mané Ramsdale Ampadu Bryan Jagielka Baldock Lundstram Fleck Stevens Norwood McGoldrick McBurnie SKŁADY Sheffield United FC Liverpool FC Aaron Ramsdale Adrián San Miguel del Castillo Ethan Ampadu Trent Alexander-Arnold 64′ (samob.) 64′ (samob.) Kean Bryan Nathaniel Phillips 56′ 56′ Phil Jagielka Ozan Muhammed Kabak George Baldock Andrew Robertson John Lundstram 76′ 76′ Alcantara Thiago 80′ 80′ John Fleck 48′ 48′ 80′ 80′ Curtis Jones Enda Stevens Georginio Wijnaldum Oliver Norwood Mohamed Salah 56′ 56′ David McGoldrick . Roberto Firmino Oliver McBurnie Sadio Mané REZERWOWI Wesley Foderingham Neco Williams Max Lowe Rhys Williams 56′ 56′ Oliver Burke 80′ 80′ Naby Deco Keita Frankie Maguire 76′ 76′ James Milner Iliman Ndiaye Alex Oxlade-Chamberlain 56′ 56′ Ben Osborn Xherdan Shaqiri Rhian Brewster Divock Origi Lys Mousset Liam Hughes 80′ 80′ Billy Sharp J. Ojrzyński

STATYSTYKI Sheffield United FC Liverpool FC 0 2 Posiadanie piłki 39,9% 60,1% Strzały 6 14 Strzały na bramkę 2 10 Rzuty rożne 4 3 Faule 9 9 Spalone 3 1

UKi



