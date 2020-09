Leeds rzutem na taśmę pokonało Sheffield United 1-0! Drużynie Mateusza Klicha udało się zdobyć dającą zwycięstwo bramkę w samej końcówce meczu. Polski pomocnik rozegrał całe spotkanie.

Leeds w bardzo efektowny sposób rozpoczęło zmagania w obecnym sezonie Premier League. Zawodnicy Marcelo Bielsy zdobyli aż osiem bramek w przeciągu dwóch kolejek i ulegli 3-4 w starciu przeciwko Liverpoolowi, a następnie po równie szalonym spotkaniu pokonali Fulham 4-3. W obu spotkaniach jedną z bramek zdobył Mateusz Klich.



Nie było zatem zaskoczeniem, że Leeds było bardzo bliskie wyjścia na prowadzenie już kilka minut po rozpoczęciu spotkania z Sheffield. Luke Ayling sprytnym zwodem minął trzech obrońców i oddał strzał z dystansu. Na posterunku znalazł się jednak Aaron Ramsdale i skutecznie interweniował.



Gospodarze nie dali się zepchnąć do defensywy i odpowiedzieli w 29. minucie. Ben Osborn popędził lewą stroną boiska i dobrze zagrał piłkę w pole karne. Tam w efektowny sposób trącił ją David McGoldrick, a John Lundstram oddał strzał z okolic 11. metra. Próba nie zaskoczyła jednak Illana Mesliera, który wybił futbolówkę poza boisko.



Zawodnicy Bielsy zdołali jeszcze zagrozić bramce Ramsdale'a tuż przed zakończeniem pierwszej części gry. Po bardzo składnej akcji Leeds futbolówka trafiła do Stuarta Dallasa, który oddał strzał zewnętrzną częścią buta. Pędząca piłka zmierzała do bramki, lecz na posterunku stanął golkiper Sheffield.



Leeds również było bardziej konkretne w drugiej połowie. Najpierw w 61. minucie Chris Basham wybił piłkę z linii po kolejnej próbie Dallasa. Interwencja obrońcy była kluczowa, bowiem wcześniej pomocnik ekipy gości minął rywala. Po kolejnej akcji zawodnicy Bielsy wyszli na prowadzenie.



Jack Harrison posłał dobrą piłkę w okolice bramki gospodarzy, a Patrick Bamford uderzeniem głową wpakował ją do siatki.



3. kolejka Anglia - Premier League

2020-09-27 13:00 | Stadion: Bramall Lane | Arbiter: Paul Tierney Sheffield United FC Leeds United 0 1 DO PRZERWY 0-0 P. Bamford 88'

0 1 Sheffield United FC Leeds United Meslier Ayling Cooper Koch Costa Klich Dallas Harrison Phillips Bamford Roberts Ramsdale Basham Robinson Ampadu Baldock Lundstram Osborn Stevens Berge McGoldrick Burke SKŁADY Sheffield United FC Leeds United Aaron Ramsdale Illan Meslier Chris Basham Luke Ayling Jack Robinson Liam Cooper Ethan Ampadu Robin Koch 67′ 67′ George Baldock 66′ 66′ . Helder Costa 58′ 58′ 64′ 64′ John Lundstram Mateusz Klich Ben Osborn Stuart Dallas Enda Stevens Jack Harrison Sander Berge 6′ 6′ Kalvin Phillips 74′ 74′ David McGoldrick 88′ 88′ Patrick Bamford 74′ 74′ Oliver Burke 46′ 46′ Tyler Roberts REZERWOWI Wesley Foderingham Elia Caprile Phil Jagielka Leif Davis Max Lowe Pascal Struijk John Fleck Jamie Shackleton 64′ 64′ Oliver Norwood 90′ 90′ Ezgjan Alioski 74′ 74′ Oliver McBurnie 66′ 66′ Ian Carlo Poveda-Ocampo 74′ 74′ Billy Sharp 46′ 46′ 90′ 90′ Moreno Machado Rodrigo

STATYSTYKI Sheffield United FC Leeds United 0 1 Posiadanie piłki 36,5% 63,5% Strzały 9 15 Strzały na bramkę 4 10 Rzuty rożne 5 7 Faule 18 4 Spalone 2 1

