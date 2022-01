Thomas Mueller to legenda Bayernu - z tym stwierdzeniem zgodzą się z całą pewnością wszyscy kibice "Die Roten", którzy już niemal od 15 lat mogą obserwować występy Niemca w seniorskiej drużynie monachijskiego klubu. Mueller to zresztą wychowanek Bayernu i jeszcze do niedawna wydawało się, że nie opuści ekipy z Allianz Arena aż do zakończenia piłkarskiej kariery.

W ostatnim czasie jednak coraz częściej pojawiają się spekulacje na temat jego odejścia - kontrakt zawodnika ważny jest do czerwca 2023 roku i jak na razie nie widać końca negocjacji dotyczących jego przedłużenia. To oczywiście sprawia, że wokół 32-latka zaczynają "krążyć" inne zespoły.



Jak informuje dziennikarz "Bild Sport" Christian Falk prawdą są doniesienia, iż dwa kluby z angielskiej ekstraklasy z chęcią widziałyby Muellera u siebie. Mowa tu o Newcastle United i Everton F.C., a więc o ekipach, które na wiosnę czeka walka o oddalenie się od strefy spadkowej Premier League.



Premier League. Newcastle United i Everton chcą Thomasa Muellera. Oba kluby mają o co walczyć

Zwłaszcza sytuacja "Srok" była jeszcze do niedawna dramatyczna, bowiem wyprzedzały one w tabeli jedynie Norwich City. Obecnie obie drużyny odbiły się lekko od dna, a "Kanarki"... zdołały nawet wyprzedzić NU, które wciąż znajduje się w strefie spadkowej, choć już "tylko" na 18. miejscu w klasyfikacji rozgrywek.



Niemniej Newcastle z całą pewnością ma pieniądze na głośny transfer z Niemiec, bo odkąd kilka miesięcy temu klub z St. James' Park został przejęty przez konsorcjum, w którym pierwsze skrzypce grają Saudyjczycy, w Północno-Wschodniej Anglii funduszy nie brakuje. Jednym z wyrazów tego stanu rzeczy było z pewnością ściągnięcie z Atletico Madryt Kierana Trippiera.



Everton z kolei nie może się pochwalić tak wielką zmianą w przypadku struktury właścicielskiej, ale również na Goodison Park "idzie nowe" - niedawno posadę stracił dotychczasowy menedżer Rafa Benitez, a w kwestii jego potencjalnych następców zaczęto wymieniać szereg znanych nazwisk - na czele z Jose Mourinho. Nowy trener z całą pewnością będzie chciał od razu wzmocnić drużynę, która jak na razie jest 16. w tabeli.



Thomas Mueller znów zachwyca. Pod pewnym względem jest najlepszy w całej Bundeslidze

Thomas Mueller byłby bez wątpienia przydatny dla obu zespołów - w tym sezonie zawodnik ten dopisał już do swojego konta w samej Bundeslidze sześć trafień i ex aequo z Leroy'em Sane jest trzecim najlepszym snajperem "Die Roten" po Robercie Lewandowskim i Serge'u Gnabrym.



Jest również absolutnym liderem niemieckiej ekstraklasy jeśli chodzi o asysty - w bieżącej kampanii zdobył ich już 16, drugi pod tym względem Florian Wirtz z Bayeru Leverkusen ma ich dziewięć.



Okienko transferowe w Anglii zostanie zamknięte 31 stycznia.