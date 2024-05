Sensacyjne wieści z Anglii. Tajne rozmowy tuż przed finałami Euro

Trener Erik ten Hag nadal twierdzi, że to on jest tym człowiekiem, który znajdzie receptę na wyjście z kryzysu. Zasłania się przy tym - nie bez racji - plagą kontuzji, jaka nawiedziła jego zespół. Tyle że nikt już nie traktuje jego słów jak prognozę rychłego renesansu.

Gareth Southgate wyborem szefów MU. Tajne pertraktacje rozpoczęte

Jak czytamy, 53-latek miał zostać określony przez kierownictwo klubu jako "kandydat idealny". Dyskretne rozmowy na temat warunków współpracy zostały już zainicjowane. Niewykluczone, że do porozumienia dojdzie jeszcze przed finałami Euro 2024. A oficjalnie wiadomość ma być podana tuż po turnieju, na którym "Synowie Albionu" będą jednym z faworytów do tytułu mistrzowskiego.

Southgate do tej pory tylko raz pełnił funkcję trenera klubowego. W latach 2006-09 prowadził Middlesbrough , gdzie wcześniej kończył karierę zawodniczą. Nie sprawdził się tam w roli coacha, o czym świadczy bolesna degradacja do Championship.

Tymczasem piłkarze z Old Trafford zajmują w tej chwili ósmą lokatę w tabeli Premier League. By zrealizować cel, muszą skończyć rozgrywki na miejscu szóstym. Aktualnie tracą do niego dwa punkty. Do mety rozgrywek pozostały trzy kolejki.