Sensacyjne wieści ws. Beckhama! Przejmie klub, w którym jest legendą?

"Glazers Out!" - to hasło pojawia się na trybunach "Teatru Marzeń" od naprawdę wielu lat, bowiem fani Manchesteru United pozostają w stałym konflikcie z właścicielami klubu, których uważają za ludzi dbających jedynie o własny interes, a nie o dobro i rozwój drużyny.

Nie dziwi więc, że niedawne doniesienia o tym, że Glazerowie noszą się - tym razem już na poważnie - z zamiarem odsprzedaży 20-krotnych mistrzów Anglii wzbudziły w kibicowskim środowisku ogromne poruszenie. Mało tego - teraz ekscytacja może urosnąć jeszcze mocniej, patrząc na to, kto jest łączony z przejęciem ekipy z Old Trafford.

David Beckham przejmie Manchester United? To nie będzie takie proste...

Jak bowiem informuje brytyjski "The Financial Times", zakupem United zainteresowany jest nie kto inny, jak David Beckham, czyli absolutna legenda "Czerwonych Diabłów" i człowiek, który swego czasu wydatnie przyczynił się do zdobycia przez klub m.in. sześciu krajowych czempionatów oraz pucharu Ligi Mistrzów w 1999 roku.