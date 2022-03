Przypomnijmy, że Chelsea będzie musiała poszukać nowego inwestora, po tym jak Roman Abramowicz odszedł z klubu. Rosjanin nie jest mile widziany w Wielkiej Brytanii ze względu na jego bliskie koneksje z Władimirem Putinem, który prowadzi działania wojenne w Ukrainie. Sam Abramowicz napisał już pożegnalny list do kibiców "The Blues".

Wojna w Ukrainie. Roman Abramowicz sprzedaje Chelsea. Conor McGregor zainteresowany zakupem

To sprawia, że w mediach rozpoczęły się spekulacje na temat nowego właściciela giganta z Premier League. Niewykluczone, że zostanie im... McGregor, który byłby w stanie zainwestować w londyński klub. Zyskanie statusu właściciela może być jednak dla niego niezwykle trudne, ponieważ Irlandczyka prawdopodobnie nie stać na tak kosztowny zakup. Mimo, że gwiazda sportów walki jest multimilionerem (majątek McGregora jest wyceniany na 200 milionów dolarów), to daleko mu do majątku Abramowicza, który Chelsea kupił w 2003 roku. Majątek rosyjskiego oligarchy jest wyceniany bowiem na ponad 13 miliardów dolarów.

"Chciałbym to zbadać" - napisał McGregor na Twitterze, sugerując, że bierze pod uwagę ewentualną inwestycję w Chelsea. Na ile to możliwe?