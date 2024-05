Sensacyjna wiadomość z San Marino. Świat futbolu pęka ze śmiechu

Środowisko futbolowe z malutkim enklawy usytuowanej w obrębie terytorium Włoch wykorzystuje każdą okazję, by zwrócić na siebie uwagę. Sposobność nadarzyła się w poniedziałkowy wieczór . W Londynie na Selhurst Park walczący o europejskie puchary Manchester United przegrał z niżej notowanym Crystal Palace 0-4.

San Marino kontra Manchester United? Oficjalna oferta na stole

Klub z Old Trafford nie zareagował na zaczepkę. Z dobrym nastrojem ostatnio tam nie najlepiej. Zespół dowodzony przez Erika ten Haga toczy heroiczną batalię o miejsce gwarantujące start... w Lidze Konferencji .

"Czerwone Diabły" zajmują w tej chwili ósmą lokatę w tabeli. By zrealizować cel, muszą skończyć rozgrywki na miejscu szóstym. Aktualnie tracą do niego dwa punkty. Do mety rozgrywek pozostały trzy kolejki.