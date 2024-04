Sensacja w Premier League. Walczący o mistrza Liverpool zatrzymany w derbach

Obie drużyny przystępowały do tego spotkania z różnych pozycji. "The Reds" cały czas walczą o tytuł w Anglii, zdając sobie sprawę, że każda strata punktów może oznaczać, że przypadnie on jego rywalom.

Premier League. Nie było rzutu karnego dla Evertonu

Goście próbowali zmienić wynik, ale nic z tego wynikało, a zamiast wyrównującego gola to "The Toffees" zanotowali kolejne trafienie. W 58. minucie Dwight McNeil dośrodkował z rzutu rożnego, a niepilnowany Calvert-Lewim uderzeniem głową posłał futbolówkę do siatki. Virgil van Dijk, kapitan "The Reds" nie mógł uwierzyć, że jego koledzy zapomnieli upilnować upilnować tak groźnego napastnika.