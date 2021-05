Sensacja w Leicester, gospodarze rozbici

Walczący o miejsce na podium w Premier League zespół Leicester niespodziewanie uległ u siebie drużynie Newcastle. Zadziwia nie tylko porażka "Lisów" z zespołem z dołu tabeli, ale też jej rozmiary, bowiem "Sroki" zaaplikowały rywalom aż cztery bramki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Thomas Tuchel o możliwej zmianie gospodarza meczu finałowego. Wideo © 2021 Associated Press

Reklama

Drużyna Leicester notuje kolejny bardzo udany sezon i jest bardzo blisko zapewnienia sobie na koniec sezonu miejsca gwarantującego udział w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Z kolei ekipa Newcastle na dobrą sprawę przed tym spotkaniem nie mogła być nawet pewna utrzymania w Premier League. Stąd wskazanie faworytów tego spotkania nie było trudne.



Jednak wszystkie typy ekspertów bardzo szybko wzięły w łeb. Goście już do przerwy, po trafieniach Josepha Willocka i Paula Dummetta prowadzili 2:0 i zanosiło się na sporą niespodziankę. Co więcej, po zmianie stron gracze Newcastle nie zamierzali ograniczać się do obrony i zadali "Lisom" kolejne dwa ciosy. Do siatki dwukrotnie trafił Callum Wilson i na tablicy wyników pojawił się rezultat 4:0!



Gospodarze w końcówce spotkania zabrali się za odrabianie strat. W 80. minucie bramkę zdobył Marc Albrighton, a siedem minut później trafienie zaliczył Kelechi Iheanacho i w szeregach gości zaczęło się robić nerwowo. Graczy Leicester nie było jednak stać na więcej i ostatecznie spotkanie zakończyło się niespodziewaną wygraną "Srok" 4:2.





35. kolejka Anglia - Premier League

2021-05-07 21:00 | Stadion: King Power Stadium | Arbiter: Darren England STATYSTYKI Leicester City Newcastle United 2 4 Posiadanie piłki 68,7% 31,3% Strzały 18 15 Strzały na bramkę 11 10 Rzuty rożne 9 6 Faule 12 9 Spalone 2 1

Leicester City Newcastle United 2 4 DO PRZERWY 0-2 M. Albrighton 80' K. Iheanacho 87' J. Willock 22' P. Dummett 34' C. Wilson 64',73'

Reklama