Sensacja w Boxing Day. Uczestnik Ligi Mistrzów pokonany, historyczny hat-trick

Podopieczni Eddiego Howe'a mają ostatnio problemy, ale to przecież oni reprezentowali Anglię w Lidze Mistrzów, gdzie zajęli co prawda czwarte miejsce w grupie, ale rywalizowali z: Borussią Dortmund , PSG czy AC Milan , natomiast Forest zajmują miejsce tuż nad strefą spadkową.

Nottingham w pierwszej połowie miał świetną okazję na strzelenie gola, ale Anthony Elanga zakończył akcję sam, zamiast podawać do niepilnowanego Wooda , a Martin Dubravka obronił jego uderzenie.

W pierwszej minucie doliczonego czasu Szwed nie był już taki samolubny. Forest wyprowadzili kontrę, Morgan Gibbs-White podał do Elangi, a ten tym razem znalazł Wooda, który trafił do pustej siatki.

Premier League. Chris Wood przeszedł do historii

W 53. minucie goście znowu wyszli z kontrą, Elanga podał do Wooda, a ten ograł obrońcę rywala i posłał piłkę do bramki. Siedem minut później piłkarze Nottingham prowadzili już 3-1. Tym razem Murillo zagrał prostopadle z własnej połowy, napastnik Forest przejął futbolówkę, minął Dubravkę i trafił do siatki. Jeszcze mieliśmy chwilę niepewności, bo VAR sprawdzał, czy nie było spalonego, ale okazało się, że wszystko działo się zgodnie z przepisami.