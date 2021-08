Z pozoru brak Scotta McTominaya w kadrze Szkocji na najbliższe mecze eliminacji MŚ 2022 mógłby wydawać się zaskakujący, jednak jeśli przyjrzeć się stanowi zdrowia zawodnika, to decyzja Steve'a Clarke'a jest jak najbardziej uzasadniona.

Scott McTominay grał z urazem

McTominay zagrał co prawda w dwóch ostatnich spotkaniach ligowych swojego klubu, Manchesteru United, ale od dłuższego czasu zmagał się on z kontuzją pachwiny, która wywoływała u niego znaczący ból w trakcie gry. W związku z tą dolegliwością Szkot poddał się więc operacji, którą przeszedł pomyślnie. Zabieg był niestety konieczny, mimo że wcześniej pomocnik próbował innych metod leczenia.



Piłkarz odniósł się do swojego stanu zdrowia na instagramowym profilu. Jak stwierdził, cała operacja była z rodzaju tych "drobnych". Nie krył też smutku z powodu chwilowej przerwy w występach. "To bardzo rozczarowujące, ale jest to nieodłączna część gry. Życzę wszystkim chłopakom powodzenia, wrócę szybciej niż myślicie" - napisał.



Premier League. Piłkarz opuści mecz z Wolves

Scott McTominay z całą pewnością nie weźmie udziału w niedzielnym spotkaniu Manchesteru United z Wolverhampton Wanderers. Jeśli rehabilitacja gracza będzie przebiegać poprawnie, to być może kibice zobaczą go znów na boisku już 11 września w kolejnym ligowym starciu, tym razem z Newcastle United.



W przypadku reprezentacji Szkocji pomocnik z kolei opuści starcia z Danią, Mołdawią i Austrią (kolejno 1, 4, i 7 września). Podopieczni Steve'a Clarke'a, rywalizujący w eliminacjach MŚ w grupie F, do kolejnych potyczek podejdą dopiero w październiku.



Scott McTominay brał udział w Euro 2020

McTominay ma za sobą bardzo wymagający sezon. Był podstawowym zawodnikiem "Czerwonych Diabłów" w środku pola przez większość kampanii 2020/2021, a następnie rozegrał pełne 90 minut w każdym z trzech meczów reprezentacji Szkocji na Euro 2020.

