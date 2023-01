Sceny grozy w Premier League! Dron spowodował przerwanie meczu

Do przerwy, Southampton bezbramkowo remisuje z Aston Villą . Na ławce tego drugiego zespołu siedzi Matty Cash .

Reprezentant Polski mógł obserwować nietypowe zdarzenie, do którego doszło w końcówce pierwszej połowy. W 41. minucie, gdy do wykonania rzutu wolnego, szykowali się jego klubowi koledzy, dostrzeżono drona, który latał nad stadionem. Był to sprzęt niewiadomego pochodzenia i jego obecność nad trybuną Chapel Stand na St. Mary’s Stadium wywołała niepokój wśród kibiców.