Sankcje zupełnie ich nie martwią. Szykuje się naprawdę głośny transfer

Jules Kounde był latem 2021 roku łączony z wieloma największymi europejskimi klubami - w spekulacjach przewijały się takie drużyny, jak chociażby Manchester United, FC Barcelona i Real Madryt. Ostatecznie 23-latek pozostał w Sevilli, która postawiła twarde warunki przed wszelkimi negocjatorami, nie chcąc pozbywać się jednego ze swoich najistotniejszych zawodników.

Choć kontrakt piłkarza wygasa dopiero w 2024 roku, to wszystko wskazuje na to, że podczas najbliższego okienka transferowego "Los Nervionenses" nie będą w stanie już dłużej zatrzymywać gracza. Według portalu 90min.com niemal na pewno miałby on trafić do londyńskiej Chelsea.

Co z sankcjami? Chelsea ufa Julesowi Kounde

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że "The Blues" mają obecnie związane ręce w kwestii ruchów transferowych - klub oberwał niejako rykoszetem przez to, że jego właścicielem wciąż pozostaje Roman Abramowicz, rosyjski miliarder powiązany z Kremlem. Ekipa ze Stamford Bridge nie przejmuje się jednak tą sytuacją.

Triumfatorzy poprzedniej edycji Ligi Mistrzów wierzą bowiem, że choć negocjacje dotyczące sprzedania klubu przez Abramowicza wciąż i wciąż się przedłużają, to niebawem cały proces powinien zostać oficjalnie sformalizowany pod względem prawnym. W tym tygodniu trójka "zakwalifikowanych" inwestorów ma przedstawić swoje ostateczne propozycje - a nawet jeśli z końcową decyzją dalej by zwlekano, to Kounde na Chelsea ma poczekać.

Defensor również jest bowiem zdecydowany na to, by dołączyć do zespołu ze stolicy Anglii i nie ma raczej zamiaru rozważać innych zapytań o swoją osobę. "The Blues" wyraźnie postrzegają go jako jeden ze swoich priorytetów - ich drugim podobnym wyborem ma być Pau Torres z Villarrealu.

Jules Kounde niezbędny w "The Blues". Potężne osłabienia londyńczyków

Ta determinacja wynika przede wszystkim z jednego - obrona Chelsea zostanie po sezonie mocno przetrzebiona, bowiem w przypadku transferów Ruedigera (do Realu Madryt) oraz Christensena (do FC Barcelona) oczekujemy już tylko na "oficjalki". Przenosiny Francuza z Sevilli wydają się więc być wręcz konieczne, jeśli londyńczycy pragną utrzymać swoją siłę defensywną.

Jules Kounde w Sevilli jest od 2019 roku. Wcześniej reprezentował barwy Girondins Bordeaux - jest on wychowankiem tego klubu.