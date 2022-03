Według tamtejszych mediów samolot Abramowicza nie jest jedynym, należącym do rosyjskich oligarchów, który w ostatnich dniach wylądował w Izraelu. Kraj ten nie dołączył do pozostałych w nakładaniu sankcji na Rosję.

Dziennikarz Amichai Stein poinformował, że jeden z samolotów należy do Romana Abramowicza. Biznesmen jest pochodzenia rosyjsko-izraelskiego i posiada także tamtejsze obywatelstwo.

Roman Abramowicz wyjechał do Izraela?

Jak donoszą media, Abramowicz może chcieć schronić się właśnie w Izraelu. Zwłaszcza, że były właściciel Chelsea posiada kilka nieruchomości w Tel Avivie.

56-letni biznesmen nie może wrócić już do Wielkiej Brytanii, co postawiło pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie Chelsea. Abramowicz nie zdążył jeszcze sprzedać klubu, a niedawno jego aktywa na terenie Wielkiej Brytanii zostały zamrożone. To oznacza spore problemy dla klubu, który ma bardzo ograniczone pole działania.

Co ciekawe, Abramowicz w przeszłości sponsorował także ukraiński klub. W sezonie 2006/07 był nim Szachtar Donieck.