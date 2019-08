Leeds United pokonał na wyjeździe Salford City 3-0 w meczu 1. rundy Pucharu Ligi. Bramkę dla ekipy Marcela Bielsy zdobył Mateusz Klich, który rozegrał całe spotkanie, a Kamil Miazek i Mateusz Bogusz spędzili je na ławce rezerwowych.

Miasto Salford jest położone w hrabstwie metropolitarnym Greater Manchester, co wykorzystał Alex Ferguson, legendarny menedżer Manchesteru United, który pojawił się na trybunach.

Chociaż Salford City jest beniaminkiem League Two, a więc czwartego poziomu rozgrywek w Anglii, a "Pawie" występuję w Championship, na zapleczu Premier League, to gospodarze w początkowej fazie byli nawet groźniejsi.

W 14. minucie Jack Clarke wybił sprzed linii bramkowej piłkę po strzale Richiego Towella. Z kolei w 23. minucie piłkarze Salford City przeprowadzili groźną kontrę. Emmanuel Dieseruvwe zgrał piłkę głową do Towella, ten dośrodkował w pole karne, gdzie uderzył Jake Beesley, ale Kiko Casilla był na posterunku.

Jak to jednak w sporcie bywa na prowadzenie wyszło Leeds. Goście przeprowadzili w 43. minucie skuteczną akcję. Po wymianie podań z prawego skrzydła dośrodkował Helder Costa, a piłkę z bliska do siatki skierował Eddie Nketiah. To debiutancki gol 20-latka, który został wypożyczony z Arsenalu Londyn, w nowych barwach.

"Pawie" podwyższyły wynik w 50. minucie. Costa dośrodkował z rzutu rożnego, a Gaetano Berardi sprytnie poszedł na pierwszy słupek i pokonał Chrisa Neala.

Pięć minut później powinno być 3-0 dla podopiecznych Bielsy. Ezgan Alioski zagrał długie podanie do Klicha, który w sytuacji sam na sam przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Polak zrehabilitował się w 58. minucie. Fantastycznie wyszedł do kontry, przejął piłkę za linią środkową, podciągnął do pola karnego i przymierzył precyzyjnie przy słupku.

Zawodnicy Salford City próbowali strzelić choć honorowego gola, ale ich drodze albo stawał Casilla, albo ratował go kolega z drużyny (Berardi wybijający sprzed linii), albo gospodarze byli nieskuteczni (Adam Rooney).



Salford City - Leeds United 0-3 (0-1). Raport meczowy

Bramki: 0-1 Nketiah (43.), 0-2 Berardi (50.), 0-3 Klich (58.).

Z Polaków w poniedziałek zaprezentował się jeszcze Krystian Bielik, który rozegrał cały mecz w barwach Derby County, gdzie debiutował, zarabiając żółtą kartkę, a "Barany" pokonały na wyjeździe Scunthorpe United 1-0.

Bartosz Białkowski oglądał z ławki jak Milwall FC wygrał na wyjeździe z West Bromwich Albion 2-1.



